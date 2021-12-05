Дизайнер Андре Тан дал несколько советов, которые помогут вам составить идеальный зимний образ.

Модницы всегда держат руку на пульсе, и готовы буквально до последней капли крови сражаться за стильную одежду. Дизайнер Андре Тан подсказал, что будет идеально смотреться этой зимой, и как правильно носить модную одежду.

Поглаженные вещи

"Свежие и поглаженные вещи придают аутфиту статусности, независимо от цены покупок. Складки позволительны при условии, что это сто процентный хлопок", - сказал дизайнер.

Монохромность

Дизайнер рекомендует подбирать оттенки в одной цветовой гамме, так как сейчас это на пике популярности. Подбирая вещи в одной цветовой гамме, удостоверьтесь, что оттенки совпадают. Если для вас это слишком сложно - играться с яркими и интересными тонами, то попробуйте составить наряд из черного или белого - беспроигрышный вариант.

Уход за аксессуарами

"Идеальное состояние сумки - одно из обязательных условий, которое помогает выглядеть дорого в любой ситуации. Следите за тем, чтобы она не теряла цвет и форму, так как при частой носке такой аксессуар может заметно загрязниться. Более того, такой аксессуар будет актуален под практически любой аутфит, а ваш стиль станет подчеркнутым и завершенным", - говорит Андре Тан.

Напомним, ранее Андре Тан рассказал, что надеть на новогодний корпоратив.

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Автор: Диана Могилевич