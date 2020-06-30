"Срочно выбросить": названы антитренды в одежде

Пышные юбки и блузы в викторианском стиле вышли из моды.

Модницы всегда сметают полки магазинов и часто не задумываются, что какая-то вещь будет модной лишь один сезон. А действительно качественная одежда стоит дорого. Ну, расстраиваться не будем! Одно убыло, а другое приплыло, как говорится.

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Мы составили для вас антитренды в одежде, от которых лучше избавиться или отложить на дальнюю полку.

Пышные юбки-пачки

В прошлом году эти полупрозрачные юбки длины миди покорили всех модниц. Она, наверное, была в шкафу у каждой леди. Сейчас же ее лучше выбросить, чтобы не выглядеть старомодной балериной.

Викторианские блузы

Эти блузы выделялись своими воротниками-стойками, рюшами и пышными рукавами. Согласна, что в прошлом году и в девятнадцатом веке, собственно, это было модно. Но сейчас такие блузы можно надеть только на шута горохового.

Узкие джинсы с заниженной талией

Это и вовсе прошлый век. Такие джинсы нужно срочно выбросить, так как они не вернутся в моду еще ближайшие несколько лет. Взамен вам лучше подобрать штаны свободного кроя. И не забывайте, что сейчас в тренде завышенная талия.

Туфли на платформе

Туфлями на платформе уже никого не удивишь. И давайте смотреть правде в глаза. Дороги у нас не очень, а ходить на каблуках как подстреленная лань вовсе не сексуально. Поэтому лучше подобрать босоножки на квадратном каблуке или на невысокой шпильке с модным принтом или завязками.

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