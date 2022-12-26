Биография последней царицы эллинистического Египта вызывает много споров. Не один исторический источник утверждает, что она убивала своих любовников. Но зачем?

Последняя царица Древнего Египта Клеопатра - важная историческая личность. Ею восхищаются до сих пор, пересказывая различные исторические факты о ней. Например, утверждается, что она была поразительной красоткой, а также всегда выглядело свежо и молодо.

Некоторые исследователи нашли информацию о том, что для сохранения молодости Клеопатра смешивала ослиное молоко со свежим медом и миндальным маслом и принимала ванну с этой смесью. Даже во время походов она всегда брала с собой несколько молодых ослов, чтобы не пропускать процедуры.

Другие источники утверждают, что Клеопатра не была так живописна. Мужчин в ней привлекала эрудированность и харизма.

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Ещё один известный факт о царице - она убивала своих любовников после первой совместной ночи. Исследователи утверждают, что это для того, чтобы скрыть свою связь с простолюдинами.

Римский историк IV века Аврелий Виктор писал, что Клеопатра не хотела оставлять в живых никого из тех мужчин, кого приглашала в свои покои, чтобы те не спекулировали на связи с правительницей.

Напомним, ученые перечислили секреты цариц Древнего Египта, которые вы должны попробовать.

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