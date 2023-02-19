Запомните эти антитренды в маникюре и старайтесь избегать их.

Ручки - это визитная карточка каждой девушки, поэтому они должны быть ухоженными, нежными и с красивым маникюром. Сейчас неил-арт настолько актуализировался и стал максимально простым и доступным, что позволить себе заботу о ручках может каждая.

Среди лучших маникюров считается нюдовое покрытие, френч и однотонный неил-арт. А вот от блесток, стразов и рисунков все же стоит отказаться, так как они остались в далеком прошлом.

Предлагаем вам 5 вариантов маникюра, которые уже считаются антитрендом.

Видео дня

Вязанные ногти

На ногти наносятся линии с помощью гель-лака и закрепляются пудрой. Благодаря этому создается эффект вязанных ногтей. Это было модно еще несколько лет назад, а сейчас лучше отказаться от такого покрытия в пользу минимализма.

Разноцветный френч

Френч - это классика, он всегда будет в тренде. Однако стильно смотрится только белый френч и омбре. А вот разноцветный уже вышел из моды, так как считается не то, чтобы детским, а просто безвкусным.

Рисунки и лепка

Если вы хотите разбавить однотонное покрытие, на одном ноготке можно сделать, например, маленькое сердечко. А вот переизбыток рисунков, лепки, страз и прочего выглядит вульгарно. Такой маникюр в первую очередь выдает в вас простушку.

Зеркальная втирка

Несколько лет назад она была на пике популярности. На рынке было слишком много вариантов разных втирок, с помощью которых можно было создать уникальный маникюр. Однако сейчас от них лучше отказаться, так как втирки остались в прошлом.

Геометрия

Это еще один антитренд, который только портит ваши ручки. Отдавайте предпочтение минимализму, однотонному покрытию, нежным гель-лакам. Только так ваши ручки будут по-настоящему женственными и привлекательными.

Ранее УНИАН рассказал, какой маникюр носят богатые девушки.

Вас также могут заинтересовать новости: