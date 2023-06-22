Летний макияж должен быть легким и непринужденным, поэтому визажисты советуют выбирать либо светлые оттенки теней, либо яркие. А вот от смоки-айс, например, стоит отказаться. Да и не всем он подходит.
УНИАН рассказывает, какие тени модные в 2023 году.
Коричневые тени
Вне зависимости от цвета ваших глаз, смело используйте коричневые тени. Они сделают ваш взгляд более открытым и соблазнительным. Особенно если они с легким шиммером, который придаст вашим векам еще и непринужденного сияния.
Бежевые тени
Светло-бежевый оттенок теней идеально подходит для летнего макияжа. С одной стороны он едва заметен, а с другой - сделает вас более уверенной в себе, если вы не выходите на улицу без мейк-апа. Кроме того, бежевые тени можно наносить не только на подвижное веко, но и под бровь, чтобы сделать взгляд более выразительным.
Яркие тени
В данном случае лучше обратить внимание на жидкие тени, которые не будут осыпаться и скатываться на глазах из-за жары. Присмотритесь, например, к подводкам ярких оттенков - ими вы можете нарисовать стрелки. Однако учитывайте, что если вы выбираете яркие тени, то помада должна быть нюдовой.
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