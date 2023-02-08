Глаза разбегаются при виде этого разнообразия.

Институт цвета Pantone уже давно объявил, что на пике популярности в 2023 году будет Viva Magenta - глубокий розовато-красный оттенок. Однако это далеко не все трендовые цвета. Давайте разбираться вместе, одежда каких оттенков будет хитовой в этом году.

Земляной оранжевый

На первый взгляд может показаться, что это более осенний цвет, но если правильно подобрать образ, то летом вы будете настоящей звездой. Этот цвет идеально подходит как для монохромного "лука", так и для отдельных ярких деталей в виде кроссовок, сумок или других аксессуаров.

Оливково-зеленый

Что вам напоминает зеленый цвет? Наверное, каждый из нас представил траву. А теперь вообразите себе сочетание зеленого с оранжевым. Получается очень стильно, элегантно, женственно. Такой образ сделает из вас королеву осени.

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Бледно-розовый

Ранее очень популярным был ядренный розовый цвет, как у Барби. Сейчас он претерпел изменения. В 2023 году дизайнеры отдали предпочтение более приглушенному розовому цвету, который сделает ваш образ очень нежным и чувственным.

Небесно-голубой

Какое-то время на пике популярности был цвет электрик. Вот только сейчас стилисты советуют забыть о нем и присмотреться к нежно-голубому. Он более свежий и наделен жизненной силой. Кроме того, это воистину королевский цвет, так как его носили самые известные женщины в мире.

Желтый

Желтый - это цвет оптимизма, хорошего настроения, солнечных лучей. Для создания летних и весенних образов он подойдет идеально.

Металлик

Главное преимущество цвета металлик в том, что он придаст сияния любому образу. Если вы не хотите носить вещи этого цвета, присмотритесь к аксессуарам и не пожалеете. Тем более, известные бренды уже давно демонстрируют на подиумах "луки" из расплавленного металла.

Серо-бежевый

Этот цвет подходит девушкам с теплым оттенком кожи. Его можно сочетать как с коричневым, так и с более яркими цветами. Монохромный образ с ярким акцентом сделает вас невероятной модницей.

Ранее УНИАН назвал 5 вещей, которые должна иметь каждая модница.

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