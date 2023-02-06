Выглядеть стильно может каждая.

Тренды 2023 года позволят любой простушке превратится в икону стиля, ведь модные вещи этого сезона может себе позволить любая девушка. Не теряют популярность образы из 90-х, однако теперь на смену кричащим мини пришли более удобные вещи. Узнайте, что нужно каждой моднице.

Ботфорты

Как оказалось, высокие кожаные ботфорты остаются в тренде. Модницы смогут и дальше наслаждаться удобной обувью, которую легко сочетать с одеждой. Обладательницы стройных ножек могут подчеркнуть свою фигуру ботфортами, однако тем, у кого большие икры, от такой обуви стоит отказаться.

Винтажные шубы

Все помнят легендарную шубу Кэрри Бредшоу из "Секса в большом городе". Героиня нашумевшего сериала носила шубу под туфли и босоножки, однако теперь модницы могут примерить на себя схожий образ, но с закрытой обувью. Конечно же, главный тренд - экомех.

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Помимо этого, винтажные шубы подойдут тем, кто беспокоится об экологии. Вы можете найти такую шубу на барахолке или же дать новую жизнь шубе своей мамы. Если же покрой кажется вам немодным или несуразным, просто отнесите шубу к швее и перешейте ее так, как вам хочется.

Косухи и куртки-авиаторы

Казалось бы, такие куртки уже давно себя изжили. Однако модницы, которым полюбились косухи или брутальные куртки-авиаторы из экокожи, могут и дальше их носить. Самое главное, не утяжеляйте и без того насыщенный образ лишними аксессуарами.

Деним с потертостями

В этом сезоне стоит забыть о джинсах-скинни, самыми модными будут штаны в стиле 90-х и нулевых. Деним с потертостями и вовсе главный тренд, его уже переняли мировые звезды.

К примеру, модель Эмили Ратаковски уже несколько раз появлялась на публике в джинсах с желтыми потертостями. А певица Рита Ора любит более классический деним, которые сейчас не менее актуален.

Жакет

Стильные пиджаки уже несколько сезонов остаются в трендах. Однако теперь модницам стоит обратить внимание на более женственные модели. Современные жакеты можно дополнить поясом, так вы подчеркнете талию и добавите в свой образ яркий акцент.

Не менее трендовый вариант - так называемые "пижамные" пиджаки. Ким Кардашьян на своем примере уже показала, что даже в 2023 году это выглядит стильно и модно.

Ранее УНИАН уже рассказывал, как из колготок сделать стильный топ за 2 минуты.

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