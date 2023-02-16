Наверняка, вы слышали, что мода циклична.

В моду вновь вернулись некоторые вещи из прошлого, которые ранее были буквально на пике популярности. Например, брюки-карго теперь заменят кюлоты, а кобальтово-синий цвет пришел на смену электрику.

Брюки-карго

Данная модель вновь вернулась в моду, так как сейчас на пике популярности военная одежда и пиксель. В целом это брюки свободного кроя, которые изначально были предназначены для тяжелой и активной работы. Они не сковывают движения. Сейчас же их идеализировали под стиль casual.

Бахрома

Стильные платья или юбки с бахромой будут смотреться очень эффектно. Однако в данном случае стоит помудрить с обувью, ведь не всякая подойдет. В идеале с такими вещами будут смотреться лаконичные босоножки на каблуке или козаки. Также можно носить баски с бахромой, джинсовые курточки и другие вещи.

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Пайетки

Вы помните времена, когда буквально каждая девушка надевала вещи с пайетками? Позже этот гламур был уместен только на вечеринках. Однако сейчас он с ноги врывается в моду. Выбирайте платья с качественными пайетками, чтобы они ослепляли всем глаза.

Кобальтово-синий цвет

Ранее очень популярным был цвет электрик, это ярко-синий. Сейчас же на смену ему пришел кобальтово-синий, который сделает ваш образ более элегантным и женственным.

Ранее УНИАН назвал модные сумки 2023.

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