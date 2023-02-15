В тренде будут яркие цвета и необычные модели.

Если вы задаетесь вопросом, какие сумки будут актуальны в 2023 году, мы готовы поделиться с вами самыми трендовыми вариантами, которые никогда не выйдут из моды.

Шопер

Принято считать, что шопер подходит только для похода в магазин, однако это миф. Это очень вместительная сумка, которая станет для вас незаменимой на прогулке и пикнике. Сколько бы предметов вы в нее не положили, она будет выглядеть стильно. К тому же шопер сочетается со многими стилями одежды.

Лаконичные сумки

Если кроме телефона, ключей и денег вы обычно ничего с собой не носите, то этот вариант идеально вам подходит. Маленькая лаконичная сумочка не будет вам создавать дискомфорт. Интересно и то, что с ней можно создать массу ярких образов, ведь она станет незаменимым акнцентом вашего "лука".

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Сумка-багет

Этот вариант больше подходит для бизнесвумен - женщин, которые соблюдают офисный дресс-код и носят в сумочке блокноты. Лучше всего они сочетаются с брючными костюмами. Поэтому от спортшика в данном случае придется отказаться.

Чтобы ваша сумка идеально смотрелась, вам стоит знать, какие цвета будут в тренде. В первую очередь обратите внимание на классические белые и черные цвета, также стильными будут желтые, бирюзовые и ярко-розовые сумки.

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