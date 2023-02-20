Этот аксессуар неожиданно вернулся в моду.

Скоро весна, а значит самое время позаботиться о своем гардеробе. Не стоит забывать о том, что образ формирует не только одежда, но и аксессуары. Стилисты, называя самые модные украшения, все чаще упоминают чокер с цветочным дизайном.

Когда в моду вернулись джинсы-клеш, в цикличности моды перестали сомневаться. Весной 2023 года то же самое происходит и с чокером - атрибутом, который, казалось бы, уже давно остался в прошлом. Но нет, в этом году он снова врывается в образы модниц с цветочным украшением. Впервые такое решение использовали на показе у Elie Saab, где крупные ветки цветов будто бы примотали к шеям моделей.

Поддержал такую моду и итальянский бренд Philosophy di Lorenzo Serafini, представив чокеры с цветами как элемент новой коллекции весна-лето 2023.

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Известный модельер из Сингапура Prabal Gurung, используя в своей коллекции этот цветочный чокер, сделал его более сексуальным - цветы крупные, выполнены из лаковой кожи, как правило, ярких оттенков или черного цвета. Такие чокеры в новой коллекции Prabal Gurung идут в образах, дополняя яркие мини-платья и откровенные блузки с корсетами.

Стилисты советуют использовать чокер с одеждой, которая не "нагружает" декольте, а обнажает его. Как правило, этот аксессуар является атрибутом женственных образов, практически не сочетаясь со спортивным стилем.

Напомним, какой маникюр омолаживает руки.

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