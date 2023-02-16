Ее носят Дженнифер Энистон, Надя Дорофеева и другие.

Бьюти-эксперты определили самую модную стрижку этого года. Ею стала curve cut - прическа, которую носила Дженнифер Энистон во время съемок в сериале "Друзья".

Сurve cut с английского переводится как "криволинейный срез". Особенность этой прически заключается в том, что она многослойная. То есть, нижний ряд волос должен быть длиннее второго и так далее.

Однако стоит учитывать, что эта стрижка подходит девушкам со средней длиной волос. На коротких волосах не получится красиво сделать.

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Стоит отметить, что кроме Дженнифер Энистон такую прическу делает и украинская певица Надя Дорофеева. Она слегка смотрится небрежно, но в то же время очень сексуально, ведь с ее помощью можно удленить шею, а лицо сделать более худым.

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