Избавьтесь от них, чтобы быть стильной всегда.

Не все модницы знают элементарные правила по подбору одежды. Оказывается, есть несколько важных нюансов, соблюдение которых не позволит вам выглядеть смешно.

Грубые колготки

Стилисты в один голос кричат, что грубые колготки из легких тканец делают вас визуально шире. Их лучше заменить на более тонкие колготки, с помощью которых вы визуально будете казаться стройнее.

Облегающий спротивный костюм

Спортивные костюмы были созданы не только для занятий спортом, но и для того, чтобы вы свободно чувствовали себя во время прогулки. Поэтому логично, что он должен быть объемным и не сковывать ваши движения.

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Обнаженная щиколотка

И зимой, и летом модницы часто появляются на улицах городов в джинсах с голыми щиколотками. Однако мало того, что это выглядит не стильно, так еще и опасно для здоровья. Из-за такой "вентиляции" вы с легкостью можете заболеть. Лучше отдавать предпочтение или высоким сапогам, или джинсам без подворотов.

Джинсы-скинни

Несколько лет назад скинни были на пике популярности, ведь они подчеркивали все достоинства женской фигуры. Позже они утратили свою популярность, но сейчас вновь ворвались в моду. Но есть правило: если вы надеваете скинни, верх должен быть объемным. В противном случае вы испортите свой образ.

Легкая верхняя одежда

Легкие пальто или курточки выглядят нелепо, особенно в минусовую температуру. Стилисты рекомендуют выбирать верхнюю одежду из плотных качественных тканей, которые будут предотвращать продувание и сделают ваш образ невероятно стильным.

Напомним, что носят жены миллионеров.

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