Не все модницы знают элементарные правила по подбору одежды. Оказывается, есть несколько важных нюансов, соблюдение которых не позволит вам выглядеть смешно.
Грубые колготки
Стилисты в один голос кричат, что грубые колготки из легких тканец делают вас визуально шире. Их лучше заменить на более тонкие колготки, с помощью которых вы визуально будете казаться стройнее.
Облегающий спротивный костюм
Спортивные костюмы были созданы не только для занятий спортом, но и для того, чтобы вы свободно чувствовали себя во время прогулки. Поэтому логично, что он должен быть объемным и не сковывать ваши движения.
Обнаженная щиколотка
И зимой, и летом модницы часто появляются на улицах городов в джинсах с голыми щиколотками. Однако мало того, что это выглядит не стильно, так еще и опасно для здоровья. Из-за такой "вентиляции" вы с легкостью можете заболеть. Лучше отдавать предпочтение или высоким сапогам, или джинсам без подворотов.
Джинсы-скинни
Несколько лет назад скинни были на пике популярности, ведь они подчеркивали все достоинства женской фигуры. Позже они утратили свою популярность, но сейчас вновь ворвались в моду. Но есть правило: если вы надеваете скинни, верх должен быть объемным. В противном случае вы испортите свой образ.
Легкая верхняя одежда
Легкие пальто или курточки выглядят нелепо, особенно в минусовую температуру. Стилисты рекомендуют выбирать верхнюю одежду из плотных качественных тканей, которые будут предотвращать продувание и сделают ваш образ невероятно стильным.
Напомним, что носят жены миллионеров.