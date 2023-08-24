Он сделает ваши ручки идеальными.

Ручки - это визитная карточка каждой женщины в любом возрасте. Они должны быть ухоженными, а в этом нам всегда помогает профессиональный маникюр.

Кроме глубокой чистки, большинство женщин отдают предпочтение гель-лаку, так как он не только украшает ногти, но и не позволяет им ломаться. Однако не все знают, что есть самый идеальный маникюр, сделав который вы никогда не прогадаете.

Мастера маникюра говорят, что женщинам после 50 лет не стоит зацикливаться на ярких оттенках, лучше отдавать предпочтение френчу и нюду.

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Также предпочтительна короткая длина, а цвет подбирается в соответствии с тоном кожи. И, разумеется, поскольку руки возрастные, стоит уделить особое внимание их уходу, в том числе увлажнению.

Яркие оттенки возможны изредка при посещении каких-то мероприятий. В остальных случаях от них лучше отказаться.

Напомним, ранее УНИАН назвал лучший маникюр на осень 2023. В этом сезоне в тренде будут оранжевый, бордовый, горчичный, темно-зеленый цвета. Однако не стоит забывать и о классических вариантах покрытия, таких как нюдовый или френч.

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