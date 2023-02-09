В 2023 году дизайнеры решили возродить этот тренд и уже представили его в новых коллекциях.

Известные модельеры уже представили свои коллекции на весну-лето 2023. Главным хитом этого сезона станет уже известный многим модницам эффект деграде. Что такое деграде и как выглядят трендовые наряды 2023 года - читайте ниже.

Термин "деграде" стал популярен еще в 1970-х годах. Он обозначает смягчение цвета, игру с полутонами и оттенками. Плавный переход от одного цвета к другому выглядит броско, но невероятно стильно. В 2023 году дизайнеры решили возродить этот тренд и уже представили его в новых коллекциях.

Бренд Christian Siriano показал деграде не только в платьях, но и в костюмах. Плавная "растяжка" цвета отлично сочетается с блеском ткани. Однако такие наряды могут себе позволить только модницы с идеальной фигурой, скрыть под ними изъяны не получится.

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Бренд Peter Do представил эффект деграде в черно-белых тонах. Как видно, эффектный переход из светлого в темной визуально удлиняет ноги и силуэты моделей.

А бренд Courréges в новой коллекции показал, как эффект деграде будет выглядеть в более сочных оттенках. Переход из кирпичного цвета в максимально темный растянулся на все платье, он раскрыл все оттенки красного. Заметно, что деграде отлично подчеркивает фигуру, не скрывая талию, и не утяжеляя бедра.

Бренд Zimmermann решил поиграть с макси-длиной. Платья в пол, мягкие оттенки и отсутствие аксессуаров - легкость нарядов сложно не заметить. Такие платья отлично подойдут как для прогулки по городу, так и для светского мероприятия.

Напомним, ранее эксперты назвали 5 вещей, которые должна иметь каждая модница.

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