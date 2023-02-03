В моду вернулись и брови-нитки, которые были популярны в 80-90-х годах.

Женщины знают, что мода - циклична, поэтому в нее возвращаются тренды прошлого. Это касается не только одежды, но и бьюти-процедур, в том числе и бровей. Оказывается, что сейчас на пике популярности осветленные брови, брови-нитки, блестящие и естественные.

Осветленные брови

В даном случаевсе максимально просто. Если вы прибегаете к окрашиванию бровей, то они должны быть светлее цвета ваших волос и с легким напылением. Такие брови еще называют прозрачными, так как они едва заметны.

Брови-нитки

Помните моду 80-90-х годов? Так вот тренд на тонкие брови возвращается. Однако специалисты не рекомендуют сразу браться за пинцет и выдергивать волоски. Такая форма бровей подходит не всем. Лучше всего брови-нитки будут смотреться на девушках с аристократическими чертами лица.

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Блестящие брови

Этот тренд вас точно удивит. Оказывается, что на пике популярности брови, усыпанные блестками. Они позволят вам создать яркий и эпатажный образ. Однако выбирать стоит блестки мелкого помола.

Естественные брови

Конечно, не у каждой девушки от природы красивые, гладкие и послушные волоски на бровях. Поэтому их можно подстричь, сделать ламинирование и все. Эффект вас поразит, а главное, что вы останетесь натуральной красоткой.

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