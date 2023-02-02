Вам нужно знать несколько лайфхаков.

Обычно девушки слишком много времени уделяют сборам, однако есть несколько бьюти-секретов, которые помогут вам справиться с этим за считанные минуты. Сегодня предлагаем вам поговорить о легких прическах.

Первый лайфхак, который вы должны запомнить: используйте сухой шампунь, если не успели помыть голову. Все просто... Наносите на корни сухой шампунь, расческой слегка добавляете объема, и все готово. Это на тот случай, если вы хотите быть с распущенными волосами.

Если же вы предпочитаете хвостики, то есть несколько вариантов, как их стильно обыграть. Берете две пряди у виска и делаете косички. Затем оставшиеся локоны и кончики этих прядей завязываете в хвост. Легко, просто, но необычно и красиво.

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Третий вариант - высокий пучок. Эта прическа стала трендовой еще несколько лет назад и, кажется, совсем не хочет уступать свое лидерское место. Но есть один секрет: чтобы ваш пусок смотрелся более стильно, стоит освободить несколько прядей у виска и не затягивать его слишком туго. Тогда вы получите вау-эффект.

Ранее УНИАН рассказывал о легком повседневном макияже, для которого вам понадобятся всего несколько косметических продуктов и 10 минут вашего времени.

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