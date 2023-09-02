После похудения она поняла, что на этом ее борьба за красивое тело не заканчивается.

Мама четверых детей стала звездой сети, когда похудела на 116 килограммов. Лаура Флюше сумела избавиться от лишнего веса, однако на этом ее проблемы не закончились.

Женщина активно ведет соцсети и рассказывает, что до похудения она была подавлена. Ей не нравилось отражение в зеркале. Флюше думала, что потеряла себя и уже никогда не избавится от лишнего веса.

Как Лаура Флюше выглядела до похудения

Однако она рискнула и перенесла очень серьезную операцию на кишечнике, которую выполняют лишь при угрозе критического ожирения. После нее женщина начала терять вес. При этом она изменила свои пищевые привычки, начала заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

В результате ей удалось сбросить 116 килограммов, но после похудения Флюше столкнулась с тем, что на ее теле обвисла кожа. Особенно это было заметно на бедрах. Однако это не сильно огорчало женщину. Она проделала немалый путь к телу своей мечты, а потому не сдалась и на этом этапе.

Что случилось с кожей женщины, которая похудела на 116 килограммов - фото

Несколько дней назад Флюше перенесла операцию, во время которой врачи удалили лишнюю кожу. Сейчас она не может увидеть результат работы хирургов, так как пока что ее тело перебинтовано. Однако Флюше верит, что все получилось.

Лицо женщины, которая сбросила почти 120 килограммов - фото

Как худела многодетная мать - видео

Напомним, ранее фитнес-тренер Боржемская назвала простые упражнения для похудения, с которыми справится любой человек.

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