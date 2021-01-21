Супруги отправились на отдых после инаугурации Джо Байдена.

Экс-президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания отправились на отдых после инаугурации Джо Байдена.

Читайте такжеНазваны главные антитренды зимы: эти вещи нужно сжечь

Мелания отправилась в отпуск в платье от бренда Gucci. Оно украшено разными узорами и сшито длины миди. Дополнила она такой летний образ балетками и солнцезащитными очками. Стоит отметить, что стоимость такого пестрого платья составляет 3700 долларов.

Напомним, что Мелания Трамп была первой леди США в период президентства ее супруга Дональда Трампа. Вчера, 22 января, состоялась инаугурация Джо Байдена. Теперь первой леди стала Джилл Байден.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН