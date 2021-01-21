Экс-президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания отправились на отдых после инаугурации Джо Байдена.
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Мелания отправилась в отпуск в платье от бренда Gucci. Оно украшено разными узорами и сшито длины миди. Дополнила она такой летний образ балетками и солнцезащитными очками. Стоит отметить, что стоимость такого пестрого платья составляет 3700 долларов.
Напомним, что Мелания Трамп была первой леди США в период президентства ее супруга Дональда Трампа. Вчера, 22 января, состоялась инаугурация Джо Байдена. Теперь первой леди стала Джилл Байден.
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