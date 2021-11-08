73-летняя женщина выбрала бело-синее платье и удачно дополнила образ аксессуарами.

Мэй Маск, мама миллиардера и известного изобретателя Илона Маска, засветилась в платье-вышиванке от украинского дизайнера. 73-летняя женщина выбрала стильный наряд от львовянки Юлии Магдыч.

Видео, на котором мама Маска позирует в платье, на своей странице в Instagram показала Магдыч.

Мэй Маск выбрала платье-вышиванку с нежным пояском на талии. Бело-синий наряд женщина удачно дополнила аксессуарами. К платью она подобрала крупные золотые серьги, бело-красную сумочку и серебряные босоножки на массивном каблуке. В таком наряде мама Маска отправилась на светское мероприятие в Катаре.

Читайте такжеМама Илона Маска охарактеризовала украинокВ комментариях пользователи пишут, что женщине очень идет вышитая одежда. В свои 73 года мама Маска отлично выглядит и удачно подчеркивает красоту стильными образами.

"Красивая пожилая женщина в прекрасном платье! Юля, аплодисменты вашему творчеству!", "Женщина, которая кайфует в своем возрасте, и ей очень идет это платье. Шикарная", "это новый уровень, украинцы вами гордятся", - комментаторы отмечают красоту мамы Маска и поздравляют дизайнера с успехом.

Напомним, мама Илона Маска уже не впервые выходит на публику в одежде от украинских дизайнеров. В 2019 году она засветилась в костюме из коллекции украинского бренда Darja Donezz.

Дизайнер Юлия Магдыч - что известно

Юлия Магдыч родилась во Львове в 1985 году. Она окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "юрист-международник". Свой путь в мире моды Магдыч начала в 2007 году, тогда она открыла в Киеве бутик вечерних платьев.

В 2013 году дизайнер основала бренд Yuliya Magdych. Одежда от Магдыч быстро стала популярной, в 2016 году о ней написали в Vogue. В 2019 году коллекция вышитых нарядов была показана в Украинском доме в Давосе, это было первым в истории Всемирного экономического форума модным шоу.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко