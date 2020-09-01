Вам помогут подручные средства.

Стрелка - это одна из составляющих красивого макияжа. С ее помощью взгляду можно придать выразительности и яркости. Но именно с ней у нас чаще всего возникают проблемы.

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Сегодня мы разберемся, как нарисовать ровную стрелку с первого раза.

В каждом доме есть скотч. Так вот отрезаем кусочек скотча и приклеиваем его по краю глаза под таким углом, какую вы хотите стрелку. Затем можете смело приступать к рисованию.

В случае, если все же у вас дёрнулась рука, смочите ватную палочку в мицеллярной воде и аккуратно протрите. Также вы можете с помощью скошенной кисти растушевать неудавшуюся стрелку.

Также мы подобрали для вас варианты стрелок, которые несложно рисовать.

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Автор: Диана Могилевич