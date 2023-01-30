Раскрываем секрет, который сэкономит вам время при нанесении макияжа.

Не секрет, что сборы женщины могут затянуться на несколько часов. Однако у нас не всегда есть время, поэтому на помощь приходят легкие техники в бьюти-сфере, которые и время сэкономят, и сделают образ невероятным.

УНИАН предлагает поговорить о легком повседневном макияже, для которого вам понадобятся всего несколько косметических продуктов и 10 минут вашего времени.

Перед тем, как наносить макияж, нужно тщательно очистить кожу лица и шеи. Затем протрите лицо тоником и нанесите питательный крем. Если у вас чистая кожа, можете сразу переходить к туши, но если есть какие-то несовершенства, нанесите тонким слоем тональный крем.

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После этого нанесите на веко мерцающие бежевые тени и прокрасьте реснички тушью. Уложите брови с помощью специального мыла и прокрасьте волоски, где нужно. Затем добавьте немного румян на щечки и накрасьте губы. В холодное время года лучше отдавать предпочтение бальзамам или блескам, чтобы губки не трескались.

Откроем вам секрет: в бьюти-сфере появилась специальная румяна-карандаш, которая может еще и заменить тени и помаду. Этот продукт 3 в 1 значительно сэкономит ваше время.

Напомним, что делать, чтобы волосы быстро не жирнели.

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