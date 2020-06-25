Названы топ-3 "лука" с модным лавандовым цветом

Эти образы никого не оставят равнодушными.

Самым модным цветом лета 2020 года стал лавандовый. Это и не странно, ведь он яркий, необычный и в то же время безумно женственный.

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Мы собрали для вас три модных "лука" в лавандовых оттенках, которые точно никого не оставят равнодушными. Будьте уверены, вы засияете ярче звезд.

Повседневный образ

Лавандовый цвет сочетается практически со всеми другими цветами. Например, вы можете выбрать юбку в таком моном цвете, а наверх надеть футболку или блузку. Помните, что этим летом в тренде также вещи оверсайз, но такая вещь в "луке" должна быть только одна.

Офисный сотрудник

Здесь мы предлагаем поэкспериментировать с костюмами. Не забывайте, что лавандовый цвет хорошо сочетается и с другими своими оттенками - от более светлого к более темному. Также следует расставить акценты в виде аксессуаров, сумок или обуви. Они должны быть другого цвета и желательно черного. Но если образ в темном цвете, то акценты должны быть более яркими.

Романтику никто не отменял

Отдайтесь фантазии... Примерьте юбку в пол с оверсайз-футболкой. И дополните образ лодочками, например. Также можете поэкспериментировать с шелковыми комбинациями лавандового цвета, а наверх накинуть рубашку, которая нежно оголит ваши плечи и ключицы. Такой образ точно не оставит равнодушным вашего мужчину!

Как сообщал УНИАН, ранее были названы топ-3 модных "лука" с анималистическим принтом на смену "леопарду".

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