Модные зимние куртки должны не только выгодно подчеркивать фигуру, но и защищать от холода.

С приходом первых крепких морозов мы впервые за долгое время достаем из гардеробов теплые куртки и пуховики. С прошлой зимы многие модели курток уже давно вышли из моды и сейчас считаются безвкусными. Другие же наоборот приковывают к себе взгляды всех прохожих. Рассказываем о самых "горячих" моделях курток этой зимой.

Меховая куртка

Меховая куртка – это не только стильно, но ещё и тепло. В 2022 году будет актуальным тренд на экологичность, поэтому куртку лучше выбрать из искусственного меха. Обратите внимание на короткие модели с широкими рукавами.

Бомбер

Короткая куртка с резинками и множеством карманов считалась модной всегда, но в разных вариациях. Этой зимой самыми стильными будут яркие бомберы с необычными узорами и аппликацией. Носят такую куртку с не менее яркими штанами и блузкой. И если такая модель кажется кому-то детской и безвкусной – Lorenzo Serafini, Dolce&Gabbana и Louis Vuitton развеют такой стереотип.

Парка

Парка считается самой практичной и универсальной курткой. Такая модель стоит недорого и пригодится на все случаи жизни. Любительницы парок могут обрадоваться: эти куртки сейчас на вершине стиля. Стилисты рекомендуют носить из без мехового воротника.

Total white

Абсолютно белая куртка – воплощение изящности и стиля. Этот цвет станет самым модным оттенком этой зимой. Любая белая куртка будет выглядеть дорого и роскошно. Такая вещь легко пачкается, поэтому носить её нужно аккуратно.

Куртка с запа́хом

Куртки с длинным и широким запа́хом подойдут как для взрослых, так и для подростков. Они не только стильно выглядят в этом сезоне, но и хорошо защищают от холода. Самые модные модели – с мелкими геометрическими узорами, а также с узким ремнем.

Вязаная куртка

В теплые зимние дни можно надеть вязаную куртку – мягкую и уютную. К такой одежде прекрасно подойдут другие вязаные предметы гардероба – шапка, шарф и рукавицы. Чтобы не выглядеть старомодно, выбирайте куртку с мелким узором в светлых оттенках.

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Автор: Екатерина Пулатова