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Ким Кардашьян показала трендовый мейк-ап

16:57, 02 июля 2020
Красота и стиль
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Ким Кардашьян встала в позу собачки / instagram.com/kimkardashian

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Так, звезда нанесла тон, румяна и хайлайтер. Глаза Ким накрасила в коричнево-золотистых оттенках. Край глаза проработан коричневыми тенями, а внутренний уголок и середину - золотистыми тенями с глиттером. Завершила макияж глаз модель стрелками и нарощенными ресницами. А вот губы Кардашьян накрасила нюдовым блеском.

Стоит отметить, что такой макияж является трендовым. Больше всего он подходит шатенкам и девушкам со смуглой кожей.

Ким показала мейк-ап / Скриншот Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее Кардашьян шокировала подписчиков новым цветом волос.

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