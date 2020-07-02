Ким Кардашьян показала трендовый мейк-ап

Модель показала вечерний макияж.

Известная модель и участница реалити Ким Кардашьян опубликовала в инста-сториз видео, на котором делает себе макияж.

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Так, звезда нанесла тон, румяна и хайлайтер. Глаза Ким накрасила в коричнево-золотистых оттенках. Край глаза проработан коричневыми тенями, а внутренний уголок и середину - золотистыми тенями с глиттером. Завершила макияж глаз модель стрелками и нарощенными ресницами. А вот губы Кардашьян накрасила нюдовым блеском.

Стоит отметить, что такой макияж является трендовым. Больше всего он подходит шатенкам и девушкам со смуглой кожей.

Как сообщал УНИАН, ранее Кардашьян шокировала подписчиков новым цветом волос.

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