Ким Кардашьян показала трендовый мейк-ап
16:57, 02 июля 2020Красота и стиль
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Модель показала вечерний макияж.
Ким Кардашьян встала в позу собачки / instagram.com/kimkardashian
Известная модель и участница реалити Ким Кардашьян опубликовала в инста-сториз видео, на котором делает себе макияж.
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Так, звезда нанесла тон, румяна и хайлайтер. Глаза Ким накрасила в коричнево-золотистых оттенках. Край глаза проработан коричневыми тенями, а внутренний уголок и середину - золотистыми тенями с глиттером. Завершила макияж глаз модель стрелками и нарощенными ресницами. А вот губы Кардашьян накрасила нюдовым блеском.
Стоит отметить, что такой макияж является трендовым. Больше всего он подходит шатенкам и девушкам со смуглой кожей.
Ким показала мейк-ап / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее Кардашьян шокировала подписчиков новым цветом волос.
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