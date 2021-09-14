Звезда изящно повторила образ сестры, добавив к нему немного нежности.

Американская модель Кендалл Дженнер посетила Met Gala в Нью-Йорке, который еще называют Балом института костюма. Звезда выбрала для мероприятия платье от Givenchy. Ее образ был очень похож на тот, который в 2019 году придумала Ким Кардашьян.

Фото "голого" платья, которое надела Кендалл Дженнер, появилось в Instagram-аккаунте бренда Givenchy.

Так, модель выбрала изящный образ - полупрозрачное платье в пол, усыпанное камнями. Свой наряд Дженнер дополнила роскошным колье, которое было настолько большим, что практически полностью закрыло ее шею.

Помимо этого, звезда выбрала босоножки на высоком каблуке и с завязками на ногах. В целом, образ получился весьма эффектным. Однако сама концепция очень напоминает наряд Ким Кардашьян, который она выбрала для Met Gala в 2019 году.

Сестра Дженнер одной из первых придумала "голое платье". Кардашьян стала главной звездой мероприятия того года, она удачно подчеркнула фигуру и выглядела очень эффектно.

Дженнер, судя по всему, "украла" у сестры идею с "голым" платьем, однако немного ее усовершенствовала. Модель сделала образ более нежным и отказалась от пошлости, которую можно было заметить в наряде Кардашьян.

Однако понравится ли сестре Дженнер ее поступок или же она не заметит плагиат - пока что не известно.

Ранее УНИАН уже сообщал, как прошел Met Gala и какие звезды выбрали самые яркие образы. Мероприятие проходит каждый год и считается одним из самых ярких событий Голливуда.

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Автор: Полина Кузенко