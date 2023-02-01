Первый заказ с начала полномасштабной войны, вспоминает ювелирный дизайнер, был на обручальные кольца.

Елена Ястреб более 10 лет создает оригинальные украшения из различных материалов, имеет свой ювелирный бренд и десятки тысяч поклонников своего творчества в соцсетях. В эфире "Сніданку з 1+1" она рассказала о трендах в ювелирке и объяснила, как они изменились с началом полномасштабной войны.

Ювелирный дизайнер заявила, что во время полномасштабного вторжения люди заказывают обручальные кольца, именно на это изделие был первый заказ после 24 февраля 2022-го. "Их продолжают заказывать, это самая актуальная тема", — говорит Елена.

На втором месте - индивидуальные заказы, когда человек заказывает какую-то конкретную вещь, просит ее переделать конкретно под него. Также Ястреб спросили, есть ли заказы, за которые она не возьмется. Она говорит, что может отказать клиенту, который ей не нравится.

По словам ювелирного дизайнера, сейчас на пике популярности украшения с сине-желтой эмалью, в форме трезубцев, карты Украины. Покупают такие изделия преимущественно украинцы, которые сейчас находятся за границей.

"Мой лейтмотив - создавать что-то новое и не повторяться", — говорит Елена.

Какие серьги всегда будут в тренде

Ранее УНИАН рассказал о серьгах, от которых любая модница будет в восторге. Их огромный плюс в том, что они актуальны и уместны практически в любое время. Это длинные серьги, с бусинами и подвесные.

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