Можно визуально казаться стройнее с помощью черного цвета.

Дизайнеры говорят, что белый цвет полнит, поэтому девушкам с лишними килограммами стоит от него отказаться. Вместо этого подбирайте вещи темных оттенков, в том числе и черного цвета.

С помощью черного цвета можно не только визуально сделать фигуру более стройной, но и можно казаться выше. Предлагаем вам несколько комбинаций, которые сделают из вас красотку.

Черные джинсы + черный верх + яркое пальто

Присмотритесь к пальто свободного кроя, так как оно позволит вас скрыть лишние килограммы. Оно может быть самых разных цветов - желтого, синего, зеленого, красного... Сняв пальто, вы покорите окружающих своей стройностью, так как под ним будет черный тотал лук, который стройнит.

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Черное пальто + светлый тотал лук

Необязательно штаны и кофту подбирать одного оттенка, они могут быть разные, но одного цвета. При этом сверху накиньте черное длинное пальто, которое позволит вам удлинить тело и ноги.

Тонкие полоски

Секрет полосатого принта в том, что стройнит только тонкая полоска. Толстые полосы полнят, даже если они вертикальные. Поэтому модный принт зебра может сыграть вам как в плюс, так и в минус.

Тотал лук

Вещи одного цвета, а одна из них с принтом, например, обувь, также создадут эффект стройности. Обратите внимание на такие модные образы, чтобы быть на высоте.

Оверсайз

Чтобы скрыть лишний вес, достаточно приобрести одежду на размер больше. Это главный секрет любого удачного образа, если вас смущают лишние килограммы. На помощь придут брючные костюмы, юбки и свитшоты. А вот от приталенных вещей стоит отказаться.

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