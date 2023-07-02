С их помощью вы можете скрыть "лишнее".

Каждая девушка хочет привлекательно выглядеть на пляже. В этом вам может помочь стильный купальник, однако если неправильно его подобрать, то ваш образ значительно испортится.

В первую очередь вам стоит понимать, что к лету все же стоило готовиться, если вы не хотели засветить "лишнее" на боках. Но если вы не успели этого сделать, тогда рассказываем, какие модели сделают из вас настоящую красотку.

Бандо и трусы с высокой посадкой

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Трусики с высокой посадкой позволят вам скрыть "лишнее" на животе и боках, а бандо скроет складки на спине и подмышками. А если вы еще и выберете купальник в темном цвете, то и вовсе произведете фурор на пляже, так как черный и бордовый цвета стройнят.

Комплект на завязках

Завязки - это не только стильный элемент купальника, который сейчас на пике популярности, но и эффективное средство в борьбе с лишним весом. Именно они сделают вашу талию более стройной. Однако учитывайте, что они не должны передавливать кожу.

Слитный купальник

Слитный купальник не только визуально сделает вас стройнее, но и выше. С его помощью вы скроете "лишнее" на животе и боках, а также подчеркнете грудь. Это идеальный вариант, если за зиму вы немного поправились.

Ранее УНИАН назвал 5 крутых образов для пляжа.

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