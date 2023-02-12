Эксперт по рубашкам заверила, что в этом деле поможет отбеливатель.

Белая рубашка – неотъемлемая часть гардероба не только для мужчин, но и женщин! Именно ее мировые дизайнеры называют номером один в гардеробе стильного человека.

Обладательница монобренда белых рубашек Анна Костенко в эфире "Сніданок. Вихідний" рассказала, какой фасон рубашек сейчас в моде, как выбрать идеальную мужскую рубашку и раскрыла секрет, как правильно ухаживать за белыми вещами.

Как выбрать идеальную белую рубашку

Мужчинам Костенко посоветовала покупать рубашки из 100% хлопка и с качественной фурнитурой, а также выбирать их на пол размера больше.

Что касается женской одежды, она рекомендует классические рубашки разбавлять яркими деталями в виде пуговиц. Кроме того, как сказала эксперт, женские рубашки могут быть абсолютно разными, несмотря на то, что похожи по типажу. Некоторые из них идеально подходят для офисной работы, а некоторые - для прогулок.

Как отстирать белые рубашки от пятен

По словам эксперта, сразу стирать вещи необязательно. Можно удалить пятно легко и быстро другим способом, не повредив рубашку или другую белую вещь.

"Берем ватную палочку и отбеливатель для белых вещей и наносим на пятно. Втираем его до тех пор, пока пятно не испарится", - говорит эксперт.

А вот от народных средств - соды и уксуса - стоит отказаться, так как они могут повредить ткань. Однако, если рядом с вами нет отбеливателя, можно воспользоваться жидким мылом. Сразу же застирайте рубашку, чтобы избавиться от пятна от кофе или соуса, например.

Напомним, что носят жены миллионеров.

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