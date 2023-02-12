В этих вещах вы покорите любого богатого мужчину.

Каждая девушка хочет выглядеть на все 100. И часто бывает так, что мы выбираем себе кумира среди жен миллионеров, так как они точно знают толк в высокой моде.

Предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов, которые выглядят невероятно стильно и дорого. А их плюс в том, что можно найти более бюджетные, но не менее красивые аналоги.

Брючные костюмы

Жены миллионеров часто появляются на деловых встречах со своими мужьями, конференциях и других важных мероприятиях. Для такого вечера они выбирают лаконичные брючные костюмы. Но самое главное то, что они должны быть однотонными. А добавить яркую деталь можно с помощью сумочки, аксессуаров или платка.

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Монохромные платья

Вряд ли вы встретите жену миллионера, которая вышла в свет в коротких шортах или в пестром мини-платье. Они чаще выбирают монохромные платья. Что это такое? Это платье, выполненное в разных оттенках одного цвета. Выглядит достаточно интересно и стильно, а главное сдержанно.

Классические лодочки

Босоножки, тапочки, ботфорты - обувь, которую жены богатых мужчин носят исключительно дома. На улицу они выходят в классических лодочках, которые идеально сочетаются со многими стилями одежды. Кроме того, за счет удобного каблука им легче весь день стоять на ногах.

Базовые рубашки

Рубашки - это элемент базового гардероба. Однако обратите внимание, что приталенные рубашки уже давно вышли из моды. Выбирайте одежду мужского кроя или оверсайз, чтобы ваш образ соответствовал всем модным тенденциям.

Шифоновые юбки

В этом сезоне лучше отказаться от пышных юбок в пользу лаконичных с цветочным принтом. Можно подобрать и другой принт, но он не должен быть слишком ярким. Кроме того, шифоновая юбка должна визуально вас стройнить и делать более привлекательной и женственной в глазах окружающих.

Ранее стало известно, какой маникюр носят богатые женщины.

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