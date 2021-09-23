Кейт Миддлтон поразила фанов новым белоснежным образом. Жена принца Уильяма доказала, что настоящая икона стиля может быть самой яркой персоной светского раута даже в однотонном наряде.
Фото с белоснежным образом Кейт Миддлтон появились в официальном Instagram герцогу и герцогине Кембриджских.
Недавно герцогиня Кембриджская устроила светский раут, на котором она собрала всех, кто помогал ей с фотопроектом Hold Still. На мероприятии Миддлтон заметно выделялась среди всех гостей. Жена принца Уильяма выбрала белоснежный образ и выглядела максимально нежно.
Герцогиня Кембриджская надела плиссированную юбку с полупрозрачной тканью и трендовый жакет. Супруга принца Уильяма подчеркнула талию ремнем, свой образ она довершила сдержанной прической - высоким хвостом. На этот раз Миддлтон выбрала серьги с жемчужинами и тоненькую цепочку. Все аксессуары и одежда были белоснежного цвета.
"Настоящий ангел", "икона стиля", "королева", - поклонники пришли в восторг от наряда герцогини Кембриджской.
"Спасибо блестящим партнерам, которые сделали Hold Still реальностью! Для того чтобы лично собрать всех, кто участвовал в этом невероятном проекте, понадобилось много времени. Однако сегодня мы, наконец, с этим справились. Идея Hold Still 2020 возникла в самом начале пандемии и была направлена на объединение людей и сообществ с использованием удивительной силы фотографии", - подписала свои фото Миддлтон.
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