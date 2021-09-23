Герцогиня Кембриджская взорвала сеть роскошным нарядом на светском мероприятии.

Кейт Миддлтон поразила фанов новым белоснежным образом. Жена принца Уильяма доказала, что настоящая икона стиля может быть самой яркой персоной светского раута даже в однотонном наряде.

Фото с белоснежным образом Кейт Миддлтон появились в официальном Instagram герцогу и герцогине Кембриджских.

Недавно герцогиня Кембриджская устроила светский раут, на котором она собрала всех, кто помогал ей с фотопроектом Hold Still. На мероприятии Миддлтон заметно выделялась среди всех гостей. Жена принца Уильяма выбрала белоснежный образ и выглядела максимально нежно.

Герцогиня Кембриджская надела плиссированную юбку с полупрозрачной тканью и трендовый жакет. Супруга принца Уильяма подчеркнула талию ремнем, свой образ она довершила сдержанной прической - высоким хвостом. На этот раз Миддлтон выбрала серьги с жемчужинами и тоненькую цепочку. Все аксессуары и одежда были белоснежного цвета.

"Настоящий ангел", "икона стиля", "королева", - поклонники пришли в восторг от наряда герцогини Кембриджской.

"Спасибо блестящим партнерам, которые сделали Hold Still реальностью! Для того чтобы лично собрать всех, кто участвовал в этом невероятном проекте, понадобилось много времени. Однако сегодня мы, наконец, с этим справились. Идея Hold Still 2020 возникла в самом начале пандемии и была направлена на объединение людей и сообществ с использованием удивительной силы фотографии", - подписала свои фото Миддлтон.

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Автор: Полина Кузенко