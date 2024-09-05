Ukrainian Fashion Week прошел с 1 по 4 сентября.

Ukrainian Fashion Week впервые после начала полномасштабного вторжения вернулся в Украину. Четыре модных сезона украинские дизайнеры представляли свои коллекции на подиумах Европы и США. Для усиления голоса Украины в мире моды в Киеве состоялась 55-я неделя моды.

Украинские дизайнеры представили новые коллекции с 1 по 4 сентября. Последние четыре сезона Ukrainian Fashion Week были международными и проводились на подиумах международных партнеров в Лондоне, Копенгагене, Лос-Анджелесе, Лиссабоне и других городах.

Кроме грандиозных шоу и новой одежды, модельеры объединились, чтобы помочь украинским воинам. В частности, на Ukrainian Fashion Week проводился благотворительный сбор на оборудование для паллиативного отделения ветеранов в Реабилитационной клинике Святенко.

Видео дня

За эти дни свои коллекции представили дизайнеры, известные на весь мир, в частности, Катя Сильченко, Руслан Багинский, Иван Фролов, Эльвира Гасанова и другие. УНИАН побывал на неделе моды и подготовил фоторепортаж с показа модельера Надежды Дзяк.

В новой коллекции она раскрыла тему пейзажей Розовых озер юга Украины. На создание одежды Надежду вдохновила художница Полина Райко.

"Это был особый показ для нас, полный эмоций и силы, ведь мы вернулись в Киев на первый с начала полномасштабного вторжения Ukrainian Fashion Week. Мы гордимся тем, что смогли представить нашу коллекцию SS25, в которой рассказали всему миру о наших уникальных природных явлениях и культурном наследии. Это наша миссия и наше сопротивление. Спасибо всем, кто поддержал нас в этом особом и важном сезоне, спасибо за вашу веру и за поддержку индустрии", - поделилась дизайнер.

Напомним, ранее мы писали о топ-5 пар джинсов для эффектного осеннего образа, в которых вы будете самой модной.

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