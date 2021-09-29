Первая леди Украины предстала в стильном костюме.

Любительница стильных костюмов, супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Елена Зеленская похвасталась очередным модным аутфитом.

Зеленская на одном из мероприятий появилась в темном костюме с яркой рубашкой. Волосы она аккуратно уложила и нанесла легкий повседневный макияж. Ее образ всегда восхищает украинцев, ведь у Зеленской есть чувство стиля и она постоянно следит за модными тенденциями.

"Горжусь первой леди", "Супер", "Лучшая первая леди", "Так держать", "Любим и уважаем", - пишут пользователи сети.

Читайте такжеМодные колготы на осень 2021: что будет в тренде (фото)

Напомним, ранее стильная Елена Зеленская показалась в деловом образе с ноткой романтизма. Порой кажется, что костюмов в гардеробе Елены просто немеренное количество, ведь она регулярно показывает новые яркие аутфиты, которые стоит взять себе на заметку.

Также она снялась в фотосессии для журнала ELLE. Там она позировала в школе в образе учительницы. В очередной раз поклонники засыпали ее комплиментами.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич