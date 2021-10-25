Пиджак - это универсальный элемент гардероба.

Оверсайз пиджак - это тренд, который не уступает свое место на модном Олимпе уже несколько сезонов подряд. Если летом мы отдавали предпочтение пиджакам из льна, то сейчас стоит обратить внимание на более теплые ткани. Как и с чем носить пиджак - читайте в материале.

Классический черный пиджак идеально подходит как для деловых костюмов, так и для casual. Его можно сочетать с джинсами, брюками и даже шелковыми платьями или юбками. Если комбинировать его с более романтическими вещами, то ваш образ будет непревзойденным. При этом с черным пиджаком лучше не носить яркие вещи, чтобы он не потерялся на их фоне.

Бежевые жакеты будут идеально смотреться с любыми видами джинсов. Из обуви лучше подбирать белые кеды или кроссовки. Черную обувь лучше оставить для темных пиджаков. Также не забывайте об аксессуарах, которые дополнят ваш образ. Сейчас на пике популярности лаконичные украшения и цепи.

Светлые пиджаки будут выигрышно смотреться как со светлым денимом, так и с темными вещами. Он станет ярким акцентом в вашем осеннем образе. К белому пиджаку стоит подбирать небольшие аксессуары в виде мини-сумок, например.

Яркие пиджаки желтого, зеленого, красного, синего оттенков можно смело носить либо со штанами в тон, либо с однотонными белыми вещами. Если вы хотите добавить в образ еще большей яркости, то обратите внимание на color-block (сочетание несочетаемых цветов, - УНИАН).

Напомним, ранее нардеп похвасталась в Раде сумочкой Gucci за 57 тысяч гривен.

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Автор: Диана Могилевич