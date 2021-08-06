Жена президента Украины не согласна с критикой, потому что она выбрала обувь по настоянию французской стороны.

Жена президента Елена Зеленская рассказала, почему она обула кроссовки на встречу с президентом Франции и его супругой. Обувь первой леди Украины вызвала много критики, но это был не вызов всем модным экспертам. Зеленская выбрала кроссовки, потому что об этом она договорилась с Брижит Макрон.

Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью изданию "Фокус".

Так, в апреле 2021 года президент Украины и его жена посетили Париж. Там они встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди страны. Елена Зеленская пришла в Версаль в стильном тренче, черных брюках и кроссовках. Именно ее обувь так возмутила модных критиков.

По словам жены Зеленского, служба протокола не всегда помогает ей с одеждой, однако дает советы:

"Когда запланирована долгая прогулка по музеям, то мне рекомендуют надеть удобную обувь. И когда меня критикуют за кроссовки, то должна ответить, что иначе нельзя – на каблуках долго не погуляешь".

Елену Зеленскую обвиняли в отсутствии вкуса, ведь она обула на встречу с президентом Франции спортивные кроссовки. Но первая леди Украины оправдалась за свой выбор.

Оказалось, что кроссовки были наставлением от французской стороны. Елена Зеленская договорилась с Брижит Макрон, что они не будут обувать каблуки. Именно поэтому она выбрала кроссовки от бренда Veja

"Кроссовки Veja стали нашим реверансом французской стороне – и она (Брижит Макрон) его заметила, это было очень приятно. Veja – демократичный бренд, основанный на экологичности, не тратит деньги на рекламу и работает с небольшими поставщиками. То есть этот бренд об экологичности и сознательном потреблении. Я считаю, что сделала правильно, выбрав его", - отметила Елена Зеленская.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Иван Бойко