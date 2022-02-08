Финал Нацотбора на "Евровидение-2022" состоится 12 февраля.

В этом году ведущей финала Нацотбора на "Евровидение-2022" в Украине стала Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

Ефросинина уже начала подготовку к мероприятию. В частности, занялась выбором наряда. Четырьмя вариантами звезда поделилась в своих Instagram-stories.

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Ведущая опубликовала кадры из бутика, где она примерила сразу четыре разных платья. Несмотря на то, что наряды кардинально отличались друг от друга, в них звезда выглядела роскошно.

"Почти вся эта неделя пройдет под знаком Национального отбора. Идеально начать его с примерки платья для эфира. Мы подобрали четыре варианта, но решать будут продюсеры", - написала Ефросинина.

В каком платье все же появится Ефросинина, мы увидим в эфире 12 февраля во время финала.

Напомним, ранее было объявлены имена восьми участников, которые будут соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022.

Отметим, финал национального отбора на Евровидение 2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00. А сам конкурс Евровидение 2022 пройдет в Турине. Два полуфинала состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая.

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