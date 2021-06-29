Депутат пришла в Верховную Раду в пиджаке, на котором изображена Верховная Рада.

Народная избранница Украины Анна Скороход пришла в Верховную Раду на заседание в белом пиджаке с неоднозначным принтом.

На спине в виде пазлов изображена Верховная Рада, которая разваливается. Стоит отметить, что Скороход часто приходит в ВР в стильных образах, и всегда они вызывают восхищение у украинцев. Более того, именно этого депутата называют иконой стиля Рады.

Напомним, недавно Анна Скороход пришла на очередное заседание в достаточно эксцентрическом платье с высоким разрезом на ножке. Также она успела продемонстрировать в ВР деловой жакет с огромным драконом, вышитым на спине, который не остался незамеченным. Тогда ее сравнили с Дейенерис.

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Автор: Диана Могилевич