Анна Скороход похвасталась новым платьем.

Украинский депутат Анна Скороход пришла на заседание Верховной Рады в новом образе.

Девушка надела изумрудное платье длины миди. При этом его "изюминкой" стал высокий разрез на ножке и детали на плечах. Дополнила Скороход такой яркий образ небольшим рюкзаком бордового цвета. Также Анна заплела колоски и добавила сережки.

Отметим, что депутат - любительница ярких нарядов. Вчера она пришла на заседание в деловом жакете с огромным драконом, вышитым на спине.

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Автор: Диана Могилевич