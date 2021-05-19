Скороход пришла в ярком платье / facebook.com/yan.dobronosov
Украинский депутат Анна Скороход пришла на заседание Верховной Рады в новом образе.
Девушка надела изумрудное платье длины миди. При этом его "изюминкой" стал высокий разрез на ножке и детали на плечах. Дополнила Скороход такой яркий образ небольшим рюкзаком бордового цвета. Также Анна заплела колоски и добавила сережки.
Отметим, что депутат - любительница ярких нарядов. Вчера она пришла на заседание в деловом жакете с огромным драконом, вышитым на спине.
Скороход пришла в ярком платье / facebook.com/yan.dobronosov
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