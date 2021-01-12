Певица сделала себе необычное покрытие.

Известная певица Деми Ловато опубликовала в Instagram фотографию своего маникюра.

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На снимке видно, что девушка покрыла ногти белым гель-лаком, поверх которого сделала небольшие разноцветные пятна. Также она украсила их рисунками - разные формы женской груди. Стоит отметить, что на мизинце Деми выбрала непростой рисунок - одна грудь отсутствует, а вместо нее черточка.

Фанаты пришли в восторг от смелости Ловато. По их словам, маникюр выглядит шикарно. А некоторые даже не против повторить.

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Автор: Диана Могилевич