Ловато шокировала фанов своим маникюром / instagram.com/ddlovato
Известная певица Деми Ловато опубликовала в Instagram фотографию своего маникюра.
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На снимке видно, что девушка покрыла ногти белым гель-лаком, поверх которого сделала небольшие разноцветные пятна. Также она украсила их рисунками - разные формы женской груди. Стоит отметить, что на мизинце Деми выбрала непростой рисунок - одна грудь отсутствует, а вместо нее черточка.
Фанаты пришли в восторг от смелости Ловато. По их словам, маникюр выглядит шикарно. А некоторые даже не против повторить.
Ловато шокировала фанов своим маникюром / instagram.com/ddlovato
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