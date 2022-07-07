В этом сезоне актуальны молочные оттенки и никакой росписи. Лучше использовать слайды.

Девчонки, если вы каждый раз, посещая своего мастера маникюра, ломаете голову над дизайном, то вот вам несколько оригинальных идей. Нетривиально, по-летнему ярко, свежо, но не вычурно. Поехали!

Модные цвета маникюра - лето 2022

Конечно же хитом нынешнего сезона является фиолетовый, который, по версии команды Pantone, является главным оттенком 2022 года. В летнем маникюре это могут быть оттенки сочных ягод. Кстати, сочетание фиолетового с зеленым - вообще писк моды.

Оранжевый плюс салатовый. Этот тандем однозначно впишется в яркий летний маникюр. Эти модные цвета могут сотворить великолепные текстуры и узоры и, конечно же, обыграть тему апельсинов и абрикосов.

А самый смелый дуэт лета 2022 это розовый и черный. С этими цветами летом надо быть осторожнее, иначе ногти могут выглядеть слишком тяжелыми.

Кому поярче?

Лето - это в первую очередь яркие краски, сочность и насыщенность. Маникюр с разными оттенками на каждом пальчике давно канул в Лету, а вот желание сделать "вырвиглаз" осталось. Для этого предлагаем сделать яркий маникюр на новый лад. Много оттенков, яркость на максимум и ляп-ляп-ляп на каждый ноготь. Должны получиться пестрые текстуры с разводами. А если добавить лак, светящийся в темноте, то вы с таким маникюром будете заметны даже ночью. Кстати, в этом дизайне как раз можно использоваться все модные цвета маникюра 2022, о которых мы писали выше.

Маникюр лето 2022 - френч

Смотрите, какая красота! Всем любительницам френча стоит обязательно попробовать такой вариант. Для такого дизайна можно брать абсолютно любые цвета, но именно карамельные оттенки будут выглядеть нежно и одновременно свежо.

Нежный маникюр 2022

Уже долгое время лидирующие позиции по популярности занимают молочные оттенки. Да, они до сих пор в моде, но с изменениями. Предлагаем сделать молочные ноготки, дополнив дизайн сухоцветами, блестками или поталью. Такой вариант летнего маникюра будет особенно выигрышно смотреться с яркими оттенками "дополнений". Нежно, неброско, но и не скучно.

Необычный маникюр 2022

Не можете определиться с дизайном? С одной стороны - хочется экспериментов, а с другой - классики? Не беда. Делай сразу все! Необычный маникюр 2022 выглядит так: правую руку покройте одним цветом, а на левой скомбинируйте различные дизайны в тон. Ну, или наоборот. На такой необычный маникюр обратит внимание даже муж, а подружки вообще обзавидуются вашей смелости.

Маникюр лето 2022 - на короткие ногти

Еще один отличный вариант для тех, кто не может определиться. Не такой вычурный, как предыдущий, но смелый. Тот самый случай, когда не можете выбрать из двух бутылочек лака - ведь они оба красивые. Тогда просто берите их оба. Один на одну руду, другой - на вторую. При этом дизайны должны быть одинаковыми. Это отличный маникюр на короткие ногти.

Вас также могут заинтересовать новости: