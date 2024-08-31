Стилисты советуют скорее приобрести эту универсальную одежду, которую можно сочетать в любых образах.

Лето подходит к концу, а, следовательно, пришло время готовить свой гардероб к осени. В этом году в тренде будут вещи, которые еще недавно казались нестильными, но, как известно, мода - циклична. Поэтому не спешите избавляться от своих пальто или джинсов скинни, ведь они снова будут актуальными уже в следующем месяце.

Также стилисты советуют обратить внимание не только на бежевые и коричневые оттенки, но и на яркие, в частности розовые и красные цвета. УНИАН подготовил подборку 4 универсальных вещей, которые станут базой вашего осеннего гардероба.

Джинсы скинни

Облегающий силуэт девяностых снова возвращается. Многие модницы избегают этого тренда, но на полках бутиков постепенно появляются новые модели скинни. Такие джинсы стоит сочетать с объемным "верхом". Они подойдут к свитерам, клетчатым рубашкам и оверсайз футболкам. Особенно модными осенью будут джинсы светло и темно серых цветов.

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Сапоги-казаки

Казаки - это сапоги на небольшом каблуке с длинным острым носком. Тренд на эту обувь остается актуальным уже несколько сезонов. Модницы обувают их даже летом, ведь они отлично дополняют нежные короткие платья. Эту обувь можно выбирать для вечерних и повседневных образов. Она станет незаменимой в вашем гардеробе.

Блуза в стиле бохо

Блуза с воланами - это всегда о нежности и легкости. Она является символом женственности и романтики. Сейчас они стали особенно модными. Важно, чтобы блуза имела объемные рукава или наслоенный воротник. С такими блузами можно создать игривые, но одновременно элегантные образы. Сочетать массивный "верх" лучше с более простым "низом", в частности юбками или брюками.

Пальто

В этой категории одежды стоит забыть об облегающей верхней одежде, а отдать предпочтение объемным длинным пальто. В тренде серые, черные и коричневые пальто. Можете выбирать верхнюю одежду на пуговицах или с поясом. В сочетании с вышеупомянутыми казаками пальто создаст стильный и элегантный образ.

Напомним, ранее мы писали о модном маникюре на осень этого года. В тренде будут темные цвета.

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