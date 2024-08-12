Модный маникюр на осень-2024: топ-5 лучших вариантов (фото)

В тренде будут темные цвета.

Совсем скоро наступит осень, а вместе с ней придут прохлада, дожди и слякоть. Как правило, осень ассоциируется с желтыми, оранжевыми, синими, бордовыми, изумрудными и другими темными цветами, поэтому модницы предпочитают в маникюре использовать именно их.

Рассказываем, какой маникюр будет в тренде в новом сезоне.

Монохромный минимализм

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Однотонные глубокие осенние оттенки, такие как бордовый, темно-синий, шоколадный и изумрудный, будут актуальны этой осенью. Простота формы и отсутствие декора подчеркивают элегантность и утонченность маникюра. Идеально подходит для тех, кто предпочитает сдержанный стиль.

Металлические акценты

Металлик возвращается в моду, но в этот раз в более утонченных вариантах. Попробуйте добавить на ногти тонкие линии или геометрические фигуры из золотого, серебряного или бронзового лака. Это придаст маникюру блеск и уникальность, сохраняя при этом стильный вид.

Натуральные текстуры

Осенью 2024 года в тренде будут текстуры, имитирующие природные материалы. Мраморный эффект, древесные узоры и текстура камня на ногтях создадут стильный и утонченный образ. Использование пастельных и нейтральных оттенков добавит маникюру естественности.

Абстрактные мазки

Маникюр с абстрактными рисунками и нечеткими линиями будет на пике популярности этой осенью. Техника свободных мазков кистью, сочетание контрастных цветов и неожиданная асимметрия создают уникальный и современный дизайн. Такой маникюр подойдет для смелых и креативных личностей.

Матовый градиент

Матовые ногти с плавными переходами цвета от темного к светлому — один из самых модных трендов сезона. Осенние оттенки, такие как глубокий зеленый, винный, темно-серый, идеально подходят для создания стильного и в то же время сдержанного образа. Градиент можно выполнить как на всех ногтях, так и выделить один или два акцентных пальца.

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