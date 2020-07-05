Ботокс в 20 лет: каприз или исключение из правил

Эта процедура пользуется спросом среди женщин.

Ботокс - это модная процедура, которая пользуется спросом среди женщин старше 40 лет. При этом за последние годы все чаще к косметологам начали обращаться юные девушки 20-25 лет. Давайте разбираться, это каприз или необходимая процедура для молодежи.

Большинство косметологов уверены, что колоть ботокс в 20-25 лет скорее опасно, чем необходимо. Существуют единичные случаи, когда эта процедура действительно необходима, а вот в других случаях - это скорее навивание модой.

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Уколы красоты опасны тем, что вызывают психологическую зависимость. Например, девушка в 20 лет увидела на лбу морщину и решила вколоть ботокс. После этого она ее больше не видела. Таким образом вырабатывается психологическая зависимость, так как в 50 лет морщин будет больше и колоть ботокс нужно будет чаще.

В столь юном возрасте эта косметологическая процедура необходима, если появилась морщина-залом. В иных случаях - это скорее каприз. Состояние кожи в 20 лет и доступные косметические средства позволяют поддерживать лицо в отличном состоянии, не требуя внешнего вмешательства.

Помните, что говорила знаменитая Коко Шанель? "В 20 лет у женщины лицо, которое дал ей Бог. В 30 – то, которое она сумела создать. А в 50 лет лицо надо заслужить".

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