Ани Лорак показала модный комбинезон этого лета
17:53, 12 июля 2020Красота и стиль
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Певица опубликовала новое фото.
Лорак предстала в новом образе / instagram.com/anilorak
Известная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует в модном "луке".
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Звезда выбрала темный комбинезон с длинным рукавом. Ярким акцентом стал пояс, который подчеркнул талию певицы. А вот дополнили образ модные тапки, которые этим летом должны быть в арсенале каждой модницы.
"Нет слов. Шикарный образ... Ваша улыбка сделала этот день прекрасней", "Блин, я в шоке. Какая ты красотка. Выходи за меня, я миллионер и могу тебе пару яхт подарить. Жду", "Каролина, вы как всегда на высоте", - написали фанаты.
Лорак показала фото / фото instagram.com/anilorak
Как сообщал УНИАН, Ани Лорак показала стройную фигуру в ярком комбинезоне.
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