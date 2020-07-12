Ани Лорак показала модный комбинезон этого лета

Певица опубликовала новое фото.

Известная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует в модном "луке".

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Звезда выбрала темный комбинезон с длинным рукавом. Ярким акцентом стал пояс, который подчеркнул талию певицы. А вот дополнили образ модные тапки, которые этим летом должны быть в арсенале каждой модницы.

"Нет слов. Шикарный образ... Ваша улыбка сделала этот день прекрасней", "Блин, я в шоке. Какая ты красотка. Выходи за меня, я миллионер и могу тебе пару яхт подарить. Жду", "Каролина, вы как всегда на высоте", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак показала стройную фигуру в ярком комбинезоне.

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