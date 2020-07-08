41-летняя Ани Лорак показала стройную фигуру в ярком комбинезоне (фото)

Образ исполнительница дополнила прозрачными босоножками на шпильке.

Живущая и работающая в России украинская певица Ани Лорак похвасталась перед поклонниками ярким летним образом.

Наряд звезде настолько понравился, что она продемонстрировала его поклонникам всюду, где могла – и на странице, и в сторис своего Instagram.

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Образ исполнительница дополнила прозрачными босоножками на шпильке.

"Лето в самом разгаре. Как спасаетесь от жары?" – так прокомментировала снимки Лорак.

Фанаты завалили певицу комплиментами. "Какая вы красивая", "Красавица, такая лапочка", "Супер! Вам очень идет этот комбинезон!", - написали они в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее 41-летняя Ани Лорак показала губы "уточкой".

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