41-летняя Ани Лорак показала стройную фигуру в ярком комбинезоне (фото)
10:51, 08 июля 2020Звезды
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Образ исполнительница дополнила прозрачными босоножками на шпильке.
Лорак получила массу комплиментов, опубликовав фото / instagram.com/anilorak
Живущая и работающая в России украинская певица Ани Лорак похвасталась перед поклонниками ярким летним образом.
Наряд звезде настолько понравился, что она продемонстрировала его поклонникам всюду, где могла – и на странице, и в сторис своего Instagram.
Instagram Ани Лорак
Instagram Ани Лорак
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Образ исполнительница дополнила прозрачными босоножками на шпильке.
"Лето в самом разгаре. Как спасаетесь от жары?" – так прокомментировала снимки Лорак.
Фанаты завалили певицу комплиментами. "Какая вы красивая", "Красавица, такая лапочка", "Супер! Вам очень идет этот комбинезон!", - написали они в комментариях.
Как сообщал УНИАН, ранее 41-летняя Ани Лорак показала губы "уточкой".
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