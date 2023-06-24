Рассказываем, чем заменить джинсы. Вариантов очень много, но мы выделили пять основных.

Лето - период высоких температур, поэтому хочется носить что-то легкое. Рассказываем, что можно носить этим летом, чтобы выглядеть стильно, модно и эффектно выделяться.

Шорты из хлопка

Легкие, комфортные и хорошо вентилируемые шорты из натурального хлопка идеальны для жаркой погоды.

Такие шорты можно сочетать с футболками, майками, топами. Под них можно носить босоножки, сандалии, кроссовки, кеды. Более универсальной и удобной одежды летом вы точно не найдете!

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Юбка из хлопка

Легкие и просторные юбки из хлопка позволяют коже дышать и обеспечивают комфорт в жаркую погоду. Можно выбрать любой фасон и любой тип юбки, отталкиваясь от личных пожеланий, фигуры и индивидуального стиля.

Широкие штаны

Летом можно выбрать широкие штаны из легких материалов, таких как хлопок или вискоза. Они обеспечивают свободу движений и комфорт, в них не жарко, поскольку они хорошо пропускают воздух.

Стилисты советуют отдавать предпочтение штанам на высокой посадке, потому что так можно визуально сделать талию более стройной, а также сделать акцент на росте.

Леггинсы или лосины

Леггинсы или лосины из тонкой ткани подойдут для тех, кто предпочитает более спортивный стиль. Они идеально сочетаются с длинными туниками или свободными блузами. Вариантов лосин сегодня невероятно много, поэтому каждая точно найдет себе подходящий вариант.

Бермуды

Классические бермуды - это шорты, которые заканчиваются на уровне колена или ниже. Они удобные, выглядят трендово и сочетаются с предметами гардероба из разных стилей. Носить их можно с туфлями, лоферами, босоножками.

Напомним, названы пять стильных головных уборов на лето, которые должны быть у каждой.

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