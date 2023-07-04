Вы будете звездой на улицах своего города.

Лето - время, когда хочется легкости и воздушности. Поэтому модницы выбирают свободные наряды, которые не только привлекательно смотрятся, но и создают комфорт при высокой температуре.

Предлагаем вам рассмотреть пять самых классных образов, которые подойдут каждой.

Спортивный костюм с шортами

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Спортивный костюм с шортами идеально подходит для прогулок по городу и для посиделок с друзьями. А если у вас еще и подтянутая фигура, то его можно комбинировать с топом, который оголит ваш стальной пресс. Однако будьте осторожны с выбором цвета - черные костюмы притягивают солнечные лучи, поэтому вам может быть жарко.

Костюм из льна

Костюм из льна в стиле casual отлично сочетается как с кроссовками, так и с босоножками. Еще одна преимущество - качественная ткань, в которой вы точно не спаритесь. При этом помните, что лен сильно мнется, поэтому гладить вещи придется чаще.

Топ и юбка

Топ и юбка в одном принте смотрятся просто потрясающе. Это вообще один из главных трендов этого лета. Не пренебрегайте и рюшами - они добавят вашему образу романтичности. Поэтому в таком наряде вы можете отправиться даже на свидание.

Платье в рубчик

Платье в рубчик с высоким вырезом на бедре и разрезах на других частях тела смотрится очень женственно и элегантно. Однако учитывайте, что фигура должна быть идеальной, чтобы вы не стеснялись нескольких лишних килограмм.

Платье с цветочным принтом

Еще один хит сезона - платье с цветочным принтом. Выбирайте вискозу или шелк, чтобы вам было комфортно в нем ходить весь день. Более того, именно оно создаст вам легкое и невесомое настроение - вам захочется буквально парить над небесами.

Напомним, что надеть на пляж этим летом.

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