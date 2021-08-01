Скандал в соцсетях закончился для Криса Ву реальнымм арестом — полиция проверяет слухи о его непристойном поведении.

Китайские правоохранители задержали бывшего участника K-pop бойзбенда EXO Криса Ву — его подозревают в десятках изнасилований своих фанаток.

Об этом сообщает BBC.

В начале этого месяца 19-летняя студентка Ду Мэйчжу написала на своей странице в соцсети о том, что за два года до этого (когда она была еще несовершеннолетней) Ву ее изнасиловал.

Якобы ее пригласили на вечеринку к нему домой, где заставили пить алкоголь. А на следующий день она проснулась в его постели.

Читайте такжеКим Чен Ын назвал K-pop беспощадной злокачественной опухольюДевушка утверждает, что знает еще как минимум семерых других женщин, соблазненных артистом после обещаний получить работу и других преференции. Причем некоторые из предполагаемых жертв несовершеннолетние.

Однако в действительности пострадавших может быть гораздо больше — после Мэйчжу о неподобающем поведении исполнителя заявили не менее 24 женщин.

Сам Ву все обвинения в изнасилованиях или домогательствах отвергает, а его адвокаты уже подали на Мэйчжу в суд, обвинив ее в клевете.

Несмотря на это полиция Пекина задержала Ву и сейчас проверяет слухи.

Кто такой Крис Ву?

Крис Ву — мегапопулярный у себя на родине артист китайско-канадского происхождения. Изначально он прославился как участник K-pop группы EXO. Но в 2014 году он покинул коллектив и начал сольную карьеру. Также работает актером, моделью и в жюри телешоу.

Как ранее сообщает УНИАН, в это году в России типография отказалась печатать плакаты с K-Pop группами, перепутав их с гей-пропагандой.

Автор: Станислав Кожемякин