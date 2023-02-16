Актриса Виктория Тарасова поддерживает оккупантов и кровавый режим Путина.

Российская актриса Виктория Тарасова, которая прославилась по роли в сериале "Глухарь", недавно посетила временно оккупированный Донецк. Туда она приезжала как пропагандистка, чтобы поддержать оккупантов и захватчиков. Как пишут росСМИ, звезда предположила, что ее хотели убить.

Дело в том, что когда она ехала из гостиницы, город якобы обстреляли. Конечно, российские пропагандисты заявили, что "огонь велся со стороны позиций ВСУ".

"Меня почему-то это напрягло. Я сказала, что едем в 10, хотя мы должны ехать в 7 утра. Ровно в 10 произошел обстрел города. Я не говорю сейчас, что я такая крутая, на меня кто-то напал. Но кто его знает? Может им надо кого-то известного убить. Непонятно", - сказала артистка в комментарии пропагандистским СМИ.

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Что Виктория Тарасова говорит о войне

Тарасова, как и ее коллега по сериалу "Глухарь" Максим Аверин, поддерживает кровавый режим Путина. Она распространяет кремлевские нарративы и поддерживает оккупантов, убивающих мирных украинцев.

Тарасова говорила о том, что Зеленский "не заслуживает жизни", и желала смерти украинскому лидеру. После оккупации части Донецкой и Луганской областей, а также после аннексии Крыма, Виктория неоднократно приезжала туда.

Напомним, как звезда "Глухаря" Максим Аверин предал украинских фанатов.

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