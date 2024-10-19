Семья Хлои удивляется ее популярности уже много лет.

Звезда вирусного мема "Косоглазая Хлоя" американка Хлоя Клем уже совсем скоро будет праздновать свое 14-летие.

Интересно, что забавное фото с удивлением на лице сразу сделало ее узнаваемой в сети. Но как сейчас выглядит девочка и чем помогла ей популярность - читайте далее.

Случайный кадр в машине изменил жизнь Хлои

В 2013 году мать Хлои - Кэти Клем - сняла и опубликовала видео со своими двумя дочерьми в машине. В ролике она общается с девочками и сообщает о неожиданном путешествии в Диснейленд.

Реакция детей на сюрприз была совершенно разной: старшая сестра Лили начала плакать от счастья, а вот 2-летняя Хлои удивленно сидела и ничего не понимала.

Именно ее выражение лица позже стало настоящим мемом в сети и получило название "Косоглазая Хлоя". Пользователи чаще всего используют его для выражения беспокойства и активно отправляют друзьям.

Интересно, что семья маленькой девочки удивилась такой бешеной популярности кадра.

"Это было очень странно и неожиданно. Моя семья, друзья присылали мне эти мемы. Сейчас они все еще присылают мне мемы Хлои, которые видят в интернете", - рассказывала мама Кэти.

Как популярность повлияла на жизнь Хлои Клем

Видео с 2-летней Хлои набрало более 20 миллионов просмотров. Эта популярность принесла девочке не только большое количество поклонников, но и деньги. Так в 2021 году ее мама решила продать мем как NFT-токен, то есть права собственности на него.

"Это прекрасная возможность, особенно если есть фанат Хлои, который любит этот мем, он сможет владеть им. Даже Хлои сказала: "Это довольно круто".

По данным издания ВВС, этот популярный кадр выкупила музыкально-продюсерская компания со штаб-квартирой в Дубае "3F Music" за 75 тысяч долларов. Кстати, все средства, по словам матери, пойдут на образование дочерей.

Как сейчас выглядит Хлоя Клем

Сейчас Хлое 13 лет, а через несколько недель она будет праздновать свой день рождения. Девочка активно ведет свой Instagram и имеет большое количество подписчиков.

Напомним, ранее стало известно, что звезде мема в сети "Успешный малыш" Сэму Гринеру исполнилось 18 лет.

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